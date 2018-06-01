الشروق التونسية تكشف عن وجود 4 آلاف شركة ليبية وهمية متهمة بتبيض الأموال في تونس

ليبيا – كشفت صحيفة الشروق التونسية عن وجود 4 آلاف شركة ليبية تم إنشاؤها في تونس متورطة في تهم فساد وشبهات لتبييض الاموال.

الصحيفة أكدت في عددها الصادر أمس الخميس على أنه تم إنشاء هذه الشركات بعد احداث 14 يناير عام 2011 برأس مال تراوح ما بين 10 و 200 ألف دينار ليتبين أنه لا يوجد معاملات تجارية لهذه المؤسسات مقابل حصولها على امتيازات جبائية كما انها لم تخضع ايضاً للمراقبة الأدائية مما سهل التجاوزات القانونية التي نفذها رجال أعمال سواء كانوا تونسيين أو ليبيين.

وأضافت الصحيفة بان هناك العشرات من الشركات الليبية التي ضخت رؤوس أموال لحساب رجال اعمال ومستثمرين تونسيين حتى لا يتم التفطن لتجاوزاتهم من قبل أجهزة المراقبة التابعة لوزارت العدل والتجارة والمالية.

وكشفت الصحيفة عن عملية التصدي لظاهرة تبييض الاموال في تونس بأن هناك الآلاف من الشركات الواجهة التي تخفي المستفيدين الحقيقيين من الأنشطة الاقتصادية للمؤسسات لذلك تم تنقيح بنود للكشف عن هوية جميع المؤسسين ومسيري ومديري الشركة وكذلك إلزامية ادراج هوية الشركاء.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية