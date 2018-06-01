الجيش يكشف المناطق الواقعة تحت سيطرته في درنة

كشف معاون آمر سرية الأبرق مشاة التابعة للجيش الليبي صلاح بوطبنجات، أن مدينة درنة تشهد حالة من الهدوء الحذر بعد اشتباكات شهدتها خلال الأيام الماضية بين قوات الجيش والجماعات المتطرفة المسيطرة على المدينة.

وأوضح بوطبنجات، في تصريح خاص لـ”بوابة أفريقيا الإخبارية”، أن من ضمن الأمكان التي يفرض الجيش الليبي سيطرته عليها بشكل كامل ” الساحل الغربي، حي لميس، العمارات الكورية، معسكر بشر، ثانوية الشرطة، مصيف 1805، نادي الغوص، بيوت الشباب”.

وكان المتحدث باسم الجيش الليبي العميد أحمد المسماري، قد أعلن في وقت سابق أن قوات الجيش الليبي سيطرت على 480 كم من مدينة درنة، خلال شهر مايو الماضي، موضحا أن الألغام والمفخخات التي زرعتها الجماعات الإرهابية في المدينة هي أبرز ما يعرقل عمليات استعادة المدينة، لافتا إلى أن الجيش الليبي فقد حوالي 5 ضباط من ذوى الكفاءات الكبيرة، وقرابة 20 شهيدا من الأفراد، مشيرا إلى أنه وحتى هذه اللحظة 80% من الذين استشهدوا في معركة درنة كان بسبب الألغام، مؤكدا مقتل 31 إرهابيا بينهم 8 أجانب من مصر وتونس واليمن، وأن أكثر من 22 شخصا سلموا أنفسهم، وهم من الصف الرابع والخامس من الإرهابيين.

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