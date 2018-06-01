عملية الجيش في درنة: المدينة تحت السيطرة الكاملة للجيش ..ومصر في أمان

عد رئيس مجموعة العمل الوطني بليبيا خالد الترجمان، العملية العسكرية التي انطلقت في مدينة درنة لتحرير شرق ليبيا بالكامل من الأوكار الإرهابية وتأمين الحدود الغربية لمصر، انتصارًا مزدوجًا للبلدين.

وقال الترجمان، في لقاء متلفز اليوم الجمعة، إن مدينة درنة أصبحت تحت السيطرة الكاملة لقوات الجيش، بعدما نجحت القوات الخاصة في تأمين الطرق المؤدية للصحراء والبحر وعدم ترك أي ممر مفتوح أمام دخول أو خروج عناصر إرهابية وقطع جميع الإمدادات التي تصل إليها من تركيا وقطر.

مشيراً إلى أنه بعد أيام قليلة من اليوم سيتم تطهيرها من الإرهابيين خاصة بعد شن هجوم شامل فجر اليوم على المناطق المحاصرة لدرنة ولاختراقها.

مبينًا أن قوات الجيش تمكنت من إحكام السيطرة بالكامل على المنافذ الحدودية سواء بالجنوب أو الشرق أو الغرب وقطع الاتصال بين الإمدادات التركية والقطرية عن الإرهابيين فى ليبيا، موضحًا أن الإمدادات كانت تأتي من هذه الدول في جوف الليل عبر الجرافات من مؤن وذخائر وأسلحة وأموال يتم تزويد العناصر الإرهابية بها وتدريبهم والزج بهم إلى الحدود المصرية وصولًا للواحات وسيناء.

وأكد أن درنة تمثل موقعًا استراتيجيًا للإرهابيين حيث كانوا يقومون بتدريب العناصر الإرهابية، والدفع بها لحدود مصر لتنفيذ هجمات مثلما حدث في الواحات وسيناء، مشددًا على أن هناك عدد كبير من الشباب المتورطين قاموا بتسليم أنفسهم لقوات الجيش.

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