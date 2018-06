المتوسط:

حصل المتقاعدون الذين أمضوا فترة عملهم في دار رعاية الطفل في صندوق التضامن الاجتماعي، على تكريم خاص، تقديرا لجهودهم في رعاية الأطفال طيلة فترة عملهم.

جاء التكريم بحضور وزير الداخلية العميد عبد السلام عاشور، ووزير الدولة لشؤون هيكلية المؤسسات، وإيمان بن يونس، ومدير صندوق التضامن الاجتماعي مصطفي الجعبي، وعدد من الشخصيات.

