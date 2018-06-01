البيوضي يطرح مبادرة لوضع إطار دستوري وقانوني للانتخابات القادمة

كشف السياسي الليبي المستقل سليمان البيوضي، عن مبادرة شخصية يعتزم طرحها لوضع إطار دستوري وقانوني للانتخابات القادمة.

وقال البيوضي، في نص مبادرته التي خص بوابة أفريقيا الإخبارية بنسخة منها، “إن إعلان باريس يمثل نقطة جوهرية لعودة المسار الديمقراطي لليبيا، بعد فترة من التعثر والجمود السياسي، وبعد فشل كل المحاولات الرامية لتعديل الاتفاق السياسي الليبي، وفي الوقت الذي يراقب فيه المواطنون الليبيون بأمل كل التحركات الرامية لتخفيف المعاناة القاسية، والتي يكابدونها في كل يوم، من صعوبات وآلام ووجع ودموع وطوابير ونقص في الاحتياجات الضرورية لمتطلبات الحياة اليومية، مع نهب ممنهج لمدخراتهم، بعد الانقلاب على خياراتهم الديمقراطية في يونيو 2014، وكون هذا الإعلان يمثل أملا حقيقي يمكن البناء عليه، فإن المشاركة في وضع المقترحات التي قد تعزز آلياته، هي مسؤولية وطنية حقيقية، يعنى به الجميع من مؤسسات و أحزاب و أفراد، إن كل ليبي وليبية معنيون بأن يكونوا أكثر فاعلية و مساهمة في العودة للمسار الديمقراطي، وإنهاء فوضى الانقسام المؤسسي لإنقاذ ما تبقى من ليبيا من الفوضى والفساد والإرهاب، وأملا في انتخابات رئاسية و برلمانية حرة و نزيه و شفافة، وكون أن هذه الانتخابات تأتي في ظل انقسام وطني حاد، على رأسها الدستور المقترح كدستور دائم للبلاد، وبسبب الاختلافات العميقة على الأسس القانونية التي ستقام بموجبها الانتخابات العامة، وبفرض حسن النية لدى كل الأطراف وصدق رغبتها في الخروج من الأزمة على أسس توافقية والعودة للمسار الديمقراطي، وإسهاما في الحراك الديمقراطي لوضع إطار دستوري وقانوني للانتخابات القادمة وعليه تم وضع هذه المبادرة “.

وتضمنت المبادرة مجموعة من النقاط أهمها اشتراطات العملية الانتخابية التي تشمل التصويت الحر لضمان عدم اختطاف القرار السياسي للمواطن الليبي، والترتيبات الللوجستية، إضافة مقترحات بشأن الإطار الدستوري والقانوني.

ودعا البيوضي في مبادرته، إلى تشكيل لجنة فنية من 60 شخص تحت اسم الهيئة الوطنية للتوافقات الدستورية، على أن تشكل الهيئة بواقع 20 عن كل إقليم مع مراعاة المكونات، خلال 30 يوما من أول جلسة علنية له، و يتم الاختيار من بين المترشحين للعمل في الهيئة، بالتصويت لتشكيل الهيئة بنظام الدائرة الواحدة ” النصف + 1 “، وفي حال فشل الهيئة الوطنية في صياغة دستور توافقي خلال 18 شهر الأولى، يصبح لزاما عليها إقرار صيغة نهائية لشكل الدولة و أجهزتها السياسية الموحدة ، و عدد المقاعد في مجالسها و عدد الدوائر و تقسيماتها الإدارية و الجغرافية ، خلال 6 أشهر من إعلان بداية 18 شهرا الثانية، ويحق لها طلب التمديد لمدة 4 أشهر إضافية من الرئيس المنتخب.

كما طالب في مبادرته بأن تتعهد كلا من الجامعة العربية والاتحاد الأوروبي و الاتحاد الإفريقي بمنع دولها الأعضاء من التدخل المباشر والغير مباشر في ليبيا، و هي ملزمة بنقل و الدفاع لصالح ليبيا، في أي شكوى رسمية من رئيس الدولة و الجسم التشريعي ضد أي من الدول الأعضاء فيها و تطبيق العقوبات الدولية المتخذة ضدها بقرار من مجلس الأمن.

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