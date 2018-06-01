دفعة مهاجرين تُغادر ليبيا طواعية

غادر 150 مهاجراً صومالياً ليبيا طواعيةً إلى ديارهم عبر وسائل النقل التي نظمتها وكالة الهجرة التابعة للأمم المتحدة.

وتم ترحيل المهاجرين بعد احتجازهم لأشهر داخل مراكز الهجرة غير القانونية بعد اعتراضهم أثناء محاولتهم عبور البحر الأبيض المتوسط إلى أوروبا

ومن جانب آخر، قامت المنظمة الدولية للهجرة والاتحاد الأوروبي بإجلاء 186 نيجيرياً آخر من ليبيا.

وأكد الناطق باسم الوكالة الوطنية لإدارة الطوارئ في نيجيريا، إبراهيم فارنول نقل المهاجرين يوم الجمعة في لاغوس.

وقال فارينلوي إن العائدين وصلوا على دفعتين يومي الأربعاء والخميس، مشيراً إلى أن المهاجرين القادمين قرروا طواعية العودة إلى ديارهم عندما أتيحت الفرصة من المنظمة الدولية للهجرة بسبب الوضع الحالي في ليبيا.

ووفقا للناطق الرسمي فإن العائدين يتألفون من 99 من الإناث، و 75 من الذكور، بالإضافة إلى 12 طفلاً، لافتاً إلى أن المنظمة الدولية للهجرة قد بدأت تدريب العائدين السابقين على دفعات من أجل إعادة إدماجهم في المجتمع.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية