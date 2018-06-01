مقتل ابن مندوب ليبيا السابق في جامعة الدول العربية مع “شورى درنة”

درنة-العنوان

قتل الإرهابي “هشام عاشور بوراشد الكريمي” أحد عناصر مجلس شورى مجاهدي درنة المنحل متأثرا بإصابة تعرض لها ظهر أمس الخميس نتيجة للمواجهات التي تشهدها منطقة الساحل الشرقي بدرنة بين القوات المسلحة العربية الليبية والتنظيم الإرهابي.

يشار إلى أن الإرهابي “هشام عاشور بوراشد” هو نجل المندوب السابق لليبيا لدى جامعة الدول العربية “عاشور بوراشد”.

وكان عاشور بوراشد عضوا في المجلس الوطني الانتقالي وسفيرا لليبيا في العاصمة المصرية القاهرة قبل أن يتحول إلى المندوبية الليبية في جامعة الدول العربية.

وقدم المندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية عاشور بوراشد استقالته في الثالث من شهر يناير مطلع عام 2016.



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