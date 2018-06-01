محافظ مصرف ليبيا يبحث مع السائح سبل دعم المفوضية

بحث محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير مع رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السائح، التفاهم حول سبل دعم المفوضية.

وأوضح المركز على موقعه الرسمي، أن المحافظ أبدى استعداد المصرف للتعاون مع المفوضية، مؤكِّداً أن المصرف سيعمل على تذليل أيَّة صعوبات أو عراقيل تواجه عمل المفوضية.

من جهته، قدّم رئيس المفوضية نبذة مختصرة عن استعدادت المفوضية لتنظيم الاستحقاقات الوطنية القادمة سواء الانتخابات الرئاسية أو البرلمانية خلال الفترة القادمة، والتي يعقد الشعب الليبي عليها آمالاً عريضة في تحقيق الأمن والاستقرار وإنهاء حالة الانقسام السياسي.

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