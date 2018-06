المتوسط:

أفاد القائمين على مستشفى الوحدة التعليمي بمدينة درنة، أنه تمَّ استلام شحنة أدوية طبية متمثلة في مستلزمات غسيل الكلى وأدوية زراعتها مقدمة من قبل جهاز الإمداد الطبي بنغازي.

كما أشرف الهلال الأحمر الليبي على تسليم الشحنة لقسم الكلى بمستشفى الوحدة بدرنة.

