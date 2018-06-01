برلمان الإتحاد الأوروبي يصوّت على توصية تخص أموال ليبيا المجمدة .. تعرّف عليها

ليبيا – قرر برلمان الاتحاد الأوروبي في ختام جلسته الشهرية في مدينة ستراسبورغ إقرار توصية خاصة تتعلق بالأموال الليبية المجمدة فى نطاق الاتحاد .

وجائت التوصية التي طالعتها المرصد على شكل تقرير صيغ بالخصوص حول ليبيا وتحصل على تصويت أغلب النواب .

وشددت على ضرورة توضيح الموقف فيما يتعلق بأرباح الأسهم، وإيرادات السندات، وفوائد الأصول المجمدة للهيئة الليبية العامة للاستثمار .

كما نصت على ضرورة تقديم تقرير مفصل عن المبلغ الإجمالي للفوائد الناتجة عن الأصول الليبية منذ تجميدها في عام 2011 وفق القرارات الاممية الصادرة بالخصوص .

كما طالبت هذه التوصية بتقديم قائمة بالأفراد والكيانات التي استفادت من دفعات هذه الفوائد مع ضرورة الاستجابة بشكل عاجل لمسألة وجود ثغرة قانونية محتملة في نظام عقوبات الاتحاد على ليبيا.

ويأتي هذا التقرير عقب شهرين من جدل إحتدم فى الاوساط البلجيكية حول تآكل بعض الارصدة والاموال الخاصة بالدولة الليبية وتسرب أرباحها الى حسابات خاصة .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية