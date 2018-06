المتوسط:

أفادت مصادر، أنَّ هناك خللاً فنيًا في توربينات إنتاج التيار الكهربائي داخل محطة التوليد المغذية للمجمع الصناعي والمنطقة السكنية في بلدة رأس لانوف، الأمر الذي أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي قرابة يومين متتاليين.

وأضافت المصادر، أنَّ الخلل الفني تسبب في توقف جميع المرافق الخدمية في المدينة، وتذبذب الاتصالات، وخدمة الانترنت، مؤكدة سعي الفنيين في شركة رأس لانوف إلى إصلاح الأعطال وتفادي تكرار حدوثها.

وأشارت إلى أن الخلل الفني نتج عن عدم إجراء الصيانة الدورية اللازمة للمحطة، وذلك بسبب نقص الإمكانيات داخل الشركة وعدم صرف ميزانية الصيانة.

The post خلل فني وراء انقطاع التيار الكهربائي في بلدة راس لانوف appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية