مستشارة معيتيق تكشف حقيقة نفاذ مخزون تطعيمات الأطفال والكبار من مركز مكافحة الأمراض

ليبيا – قالت مستشارة شؤون الخدمات بمكتب احمد معيتيق عضو الرئاسي ، هند شوبار ، ان ما يتم تخصيصه من أموال لإستجلاب التطعيمات بجميع أنواعها يبلغ ما قيمته 65 مليون دينار ليبي .

وأكدت شوبار فى منشور عبر صفحتها الشخصية على فيسبوك ، الجمعة ، ان هذا المبلغ ارتفع منذ عام 2013 الى مامقداره 100 مليون دينار ليبي .

واضافت بأن سبب هذه الزيادة بمقدار 35 مليون دينار هي بسبب اضافة ثلاث انواع من التطعيمات المهمة ، وهي لقاح الانفلونزا للكبار ، لقاح الالتهاب الرئوي للكبار ، لقاح الورم الحليمي للنساء .

واشارت مستشارة معيتيق الى ان الاونة الاخيرة كان شهدت اعتراض بعض الجهات الرقابية على هذه الأنواع والكميات وعليه تم إلغائهم من قائمة الأمصال مما ترتب عليه تأخر وصول التطعيمات بجميع أنواعها في هذه الإجراءات .

وتابعت : ” منذ سنة 1990 هناك قائمة أساسية للتطعيمات يأتي بها المركز الوطني لمكافحة الامراض من ارقى الشركات العالمية وأتمنى عدم استغلال هدا الملف الذي يمس اطفالنا في اي نوع من الصراعات ” .

واعلنت الى أن دائرة مخازن التطعيمات وبداية من شهر سبتمبر من كل عام، تقسم على ثلاثة أشهر وفق التالي : ” ثلاث في مكان المصدر وثلاث في جهاز الامداد الطبي وثلاث أشهر في فروع المركز بالبلديات ومثلها بالمرافق الصحية ” .

وختمت شوبار قائلة : ” نحن مع الإجراءات السليمة وضد اي فساد ولكن أتمنى اتخاد الإجراءات مبكراً حتى لا نقع في المحضور كما هو الحال الان ، فمخازن المركز خالية تماماً من اي نوع من التطعيمات ” .

المرصد – متابعات

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