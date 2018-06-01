انتهاء المرحلة الأولى لتعبيد بعض الشوارع ببلدية ابوسليم

أنهت الشركة المنفذة المرحلة الأولى من اعمال رصف وتعبيد بعض الشوارع والأزقة بمحلة شهداء ابوسليم (الحاراتي) ببلدية ابوسليم .

وقد قام عميد بلدية ابوسليم عبد الرحمن الحامدي برفقة عضوي المجلس البلدي محمد عبد الحفيظ ، وعبد العزيز دغمان مدير مكتب المشروعات بالبلدية المهندس المبروك عبد الله ، ومدير إدارة العلاقات والإعلام بالبلدية محمد إبراهيم ، بجولة تفقدية على الأعمال التي تم انتهاء منها والوقوف علي بعض الملاحظات مع مدير عام الشركة المنفذة .

وبين المكتب الإعلامي بالبلدية أن هذه الأعمال تأتي ضمن إستراتيجية متبعه للنهوض بالبنية التحتية بداخل منطقة ابوسليم لتعم كافة المحلات .

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