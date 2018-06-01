سينمائيون يحاولون إعادة الحياة للسينما الليبية

بعد أن كانت من البلدان الرائدة عربيا في إنتاج الأفلام وإنشاء قاعات السينما في خمسينيات القرن الماضي، في ليبيا اليوم لا نجد قاعة سينما واحدة مفتوحة، وذلك بسبب سياسة معمر القذافي الذي قام بإغلاق كل دور السينما معتبرا أن السينما باب غزو ثقافي، ما دفع مجموعة من المهتمين بالفن السابع إلى العمل على إعادة تشغيل دور العرض وتفعيل السينما في ليبيا.
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اخبار ليبيا - فرانس 24
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