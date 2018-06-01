العاصمة الليبية تواجه زحف الرمال

تواجه العاصمة الليبية طرابلس أزمة زحف الرمال بسبب تقلص الغابات المحيطة بها، إذ يشكل ذلك خطرا بيئيا وصحيا على المدينة.

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