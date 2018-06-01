اخبار ليبيا الان

العاصمة الليبية تواجه زحف الرمال

تم النشر منذُ 49 دقيقة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / اخبار ليبيا - فرانس 24
اخبار ليبيا - فرانس 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا - فرانس 24

تواجه العاصمة الليبية طرابلس أزمة زحف الرمال بسبب تقلص الغابات المحيطة بها، إذ يشكل ذلك خطرا بيئيا وصحيا على المدينة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة فرانس24

عن مصدر الخبر

اخبار ليبيا - فرانس 24

اخبار ليبيا - فرانس 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك