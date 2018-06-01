العاصمة الليبية تواجه زحف الرمال

تواجه العاصمة الليبية طرابلس أزمة زحف الرمال بسبب تقلص الغابات المحيطة بها، إذ يشكل ذلك خطرا بيئيا وصحيا على المدينة.
عن مصدر الخبر
اخبار ليبيا - فرانس 24
قد يعجبــــك أيضـــاً
سيالة يوقع اتفاق رباعي لضبط حدود ليبيا الجنوبية
تم النشر منذُ 5 دقائق
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
#الرائد_صحة ينصح الأطباء مرضى حصى المرارة بالابتعاد عن الأطعمة الدسمة والدهنية…
تم النشر منذُ 8 دقائق
مصدر الخبر / ٌقناة الرائد
«بلدي مصراتة» يُعلن دعمه الكامل للأجهزة الأمنية
تم النشر منذُ 9 دقائق
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
#الرائد_منوعات إمساكية اليوم 16 من #رمضان، حسب توقيت #طرابلس #ليبيا
تم النشر منذُ 53 دقيقة
مصدر الخبر / ٌقناة الرائد
أضف تعليقـك