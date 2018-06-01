إتصال هاتفي بين ترامب وماكرون يتناول هذه المشكلة فى ليبيا

ليبيا – أعلن البيت الأبيض اليوم الجمعة، عن مباحثات هاتفية بين رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، دونالد ترامب والرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون تناولت عدة مواضيع من بينها ليبيا .

وجاء في بيان البيت الأبيض: “تحدث الرئيس ترامب أمس مع الرئيس الفرنسي ماكرون، بشأن قضية الهجرة في ليبيا والإطار الزمني لحل هذه المشكلة، وشدد ترامب على ضرورة استعادة التوازن التجاري مع أوروبا”.

وذكرت قناة “بي اف ام تي في” وفقاً لوكالة سبوتنيك بأن الرئيس ماكرون وصف الرسوم التي فرضتها أمريكا على الصلب والألومنيوم بأنها غير قانونية، وشدد على أن هذه الإجراءات خاطئة.

وأصبح معروفًا يوم أمس الخميس، أن الولايات المتحدة فرضت رسومًا بنسبة 25% و10% على الصلب والألمنيوم المستورد من أوروبا وكندا والمكسيك ودول أخرى باستثناء الأرجنتين .

ويطلق الاتحاد الأوروبي بدءا من 1 يونيو الجاري إجراءات قانونية ضد الرسوم الأمريكية في إطار منظمة التجارة العالمية.

المرصد – متابعات

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