«بلدي مصراتة» يُعلن دعمه الكامل للأجهزة الأمنية

أفاد المجلس البلدي مصراتة في بيان له، بأنه يُعلن دعمه الكامل للأجهزة الأمنية العاملة في المدينة ووقوفه إلى جانبهم في تنفيذ الخطط الأمنية بكل مهنية.

ودعا المجلس، الأجهزة الأمنية للرفع من مستوى أدائها للمحافظة على أمن المدينة واستقرارها وردع العابثين والمجرمين والتصدي لهم ولمحاولاتهم البائسة التي تهدف إلى خلق الفوضى وخرق النظام بها.

وشدد المجلس، على ضرورة تكاتف أهل المدينة مع الأجهزة الأمنية ومساندتها والالتفاف حولها.

ودعا البيان أهل المدنية إلى عدم التستر على المجرمين والمطلوبين للعدالة ورفع الغطاء الاجتماعي عنهم.

وأشار البيان، إلى ضرورة ضمان عمل الأجهزة الأمنية وفق الأطر الإدارية والقانونية الصحيحة والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه المساس بأمن وسلامة مصراتة.

