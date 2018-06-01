سيالة يوقع اتفاق رباعي لضبط حدود ليبيا الجنوبية

قام وزير الخارجية والتعاون الدولي المفوض بحكومة الوفاق، محمد الطاهر سيالة، أمس الخميس، بتوقيع اتفاق رباعي بين ليبيا والنيجر والسودان وتشاد لتعزيز التعاون لضبط الحدود المشتركة. وأكد سيالة في كلمة له عقب توقيع الاتفاق في العاصمة التشادية أنجامينا، على أن الاتفاقية تعد إثراء للعلاقات المميزة بين الدول الأربع، مشددا على حرص ليبيا على دعم كافة الجهود لمحاربة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود، والتهريب بشتى أنواعه، والهجرة غير الشرعية، والمرتزقة ومكافحة تهريب السلاح بالإضافة للسلع المختلفة والمشتقات البترولية المدعومة من مقدرات الشعب الليبي.

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