صلح مصراتة وتاورغاء.. نهاية خصومة إخوة الوطن

تنتهي سنوات الخصومة بين إخوة الوطن، ويبدأ نور الصلح في الإشراق شيئاً فشيئاً بين مصراتة وتاورغاء، بظهور مسودة نهائية للصلح بين المدينتين، قال أعضاء في لجنة المصالحة إنهم سيوقعون عليها الأحد المقبل.

وبدأت عملية المصالحة في الوصول إلى خطوات حقيقية منذ نهاية عام 2017 حين توصلت لجان المصالحة بين المدينتين إلى اتفاق مبدئي في تونس، تطور فيما بعد إلى دعوة من المجلس الرئاسي لأهالي تاورغاء للعودة إلى مدينتهم ببداية فبراير 2018.

ورفضت جهات الاتفاق ووصفته بأنه لا يكفي لحل المشكل القائم بين المدينتين، ما أدى إلى منع أهالي تاورغاء من العودة إلى مدينتهم من قبل مجموعة من المسلحين، ليقيموا مخيما في قرارة القطف، ظلوا مقيمين فيه منذ ثلاثة أشهر.

وكان من المفترض أن يتم توقيع المسودة اليوم الجمعة، قبل أن يتم تأجيلها إلى الأحد، حيث يتوقع أن يفضي الاتفاق إلى عودة الأهالي لمدينتهم في حال تم التوقيع النهائي بين لجان المصالحة.

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