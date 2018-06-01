البعثة الأممية توثق مقتل 47 مدنيا وإصابة 54 أخرين بليبيا خلال مايو

وثقت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، مقتل 47 شخص في صفوف المدنيين وإصابة 54 أخرين بجروح، خلال شهر مايو الماضي، وذلك أثناء سير الأعمال العدائية في جميع أنحاء ليبيا، بما فيها التفجيرات بسيارات مفخخة أوالانتحارية.

وأوضحت البعثة في تقريرها عن حقوق الإنسان الشهري حول الإصابات في صفوف المدنيين، أن من بين الضحايا 38 رجلاً وثلاث نساء وأربعة صبية وفتاتان لقوا مصرعهم، بينما أصيب 43 رجلاً وثلاث نساء وستة صبية وثلاث فتيات بجروح، مؤكدة أن هذا العدد من القتلى هو الأعلى الذي سجلته بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا خلال أشهر العام 2018.

وتسبب القصف في معظم الخسائر في صفوف المدنيين، حيث أدى إلى وفاة 10 أشخاص وأصيب 17 بجروح، ويلي ذلك السيارات المفخخة التي أودت بحياة 11 مدنيا وست إصابات، وقتل سبعة أشخاص وأصيب سبعة أخرين جراء المتفجرات غير المحددة، وأدت الغارات الجوية إلى إصابة 11 شخصا بجروح، وتوفي أربعة أشخاص وأصيب أربعة أخرين إثر الإطلاق الناري، وتسببت مخلفات الحرب القابلة للانفجار في وقوع حالة وفاة واحدة وثلاثة مصابين، بينما لم تتحدد الأسباب الحقيقية لوفاة وإصابة 19 حالة أخرى.

ورصدت البعثة، مقتل 17 مدنيا وإصابة 22 أخرين جراء التصعيد العسكري في درنة التي كان لها النصيب الأكبر من الضحايا، و13 حالة وفاة في طرابلس وست إصابات بجروح، ومقتل 11 شخصا وجرح تسعة أخرين في بنغازي، وإصابة 11 مدنيا في الكفرة، ووقوع خمسة قتلى وإصابة أربعة أخرين في سبها، إضافة إلى وفاة مدنيا وإصابة اثنين أخرين في الزاوية.

كما وثقت التقرير الشهري للبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، خسائر بشرية بلغ عددها 46 حالة في بني وليد وبنغازي وطرابلس وسبها، جراء انتهاكات أخرى محتملة للقانون الإنساني الدولي وانتهاكات أو تجاوزات على القانون الدولي لحقوق الإنسان.

وتسبب قصف بمدينة درنة في إلحاق الضرر بالمدارس والمساجد والمنازل الخاصة، حيث كانت منطقة الساحل الشرقي هي الأكثر تضرراً، كما تضرر جزء من محطة تحلية المياه في القصف الذي وقع يوم 28 مايو الماضي، مما أثر على إمدادات المياه بالمدينة، وأدى القتال إلى إلحاق أضرار في إمدادات الكهرباء، بحسب ما ذكر تقرير البعثة الأممية.

وأكدت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، أن وقوع معظم الخسائر بين المدنيين داخل مدينة درنة كان ناجماً عن استخدام الجيش الوطني التابع لعملية الكرامة لنيران عشوائية وأسلحة غير موجهة.

يذكر أن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، قد وثقت وقوع أربع حالات وفاة و27 إصابة بجروح في صفوف المدنيين، وذلك جراء الأعمال عدائية في مناطق مختلفة من ليبيا خلال شهر أبريل الماضي.

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