بالفيديو | أعيان ومشائخ تاورغاء يحددون موقفهم النهائي من مسودة ميثاق العودة

ليبيا – أعرب أعيان ومشائخ مدينة تاورغاء ، الجمعة ، عن رفضهم لاتفاق اشرفت على صياغته لجنة العودة المشتركة محذرين من التحركات التي وصفوها بالمشبوهة من قبل بعض أبناء مدينتهم التي قالوا ان من حق اهلها العودة لها دون قيد أو شرط.

وفى بيان مصور تلقت المرصد نسخة منه حمل الاعيان والمشائخ بعض أبناء المدينة المسؤولية في حال جرى التوقيع على مسودة ميثاق الصلح معتبرينه ميثاق مذل لهم كما اعتبروا هؤلاء وعلى رأسهم المجلس المحلي برئاسة عبدالرحمن الشكشاك مجموعة خارجة عن رأي ابناء تاورغاء .

وتلى البيان عدد من المشائخ بحضور مكونات المجتمع المدني وشرائح مختلفة من المدينة وذلك خلال اجتماع عقدوه عقب صلاة اليوم الجمعة بمخيم الفلاح فى طرابلس مؤكدين رفع الغطاء الاجتماعي عن أي شخص يوقع على الميثاق مهما كانت صفته.

وتطرق المجتمعون الى الإجراءات التي ستتخذ من قبلهم تجاه الذين سيوقعون ميثاق الصلح مع ممثلي لجنة العندة مدينة مصراتة يوم الأحد المقبل دون الرجوع للقاعدة الشعبية لتاورغاء والممثلة لعشائرها مؤكدين عدم رفضهم للصلح والسلم شرط ان يتلائم بما هو معمول به لا مثل ماجاء فى الميثاق .

وفى ختام بيانهم ، دعا مصدري البيان وبشكل عاجل لإصدار قرار يمنع هذا العمل معتبربنه عمل ” اجرامي وخيانة لتاورغاء ” خاصة بعد تكشف المشاركين فيه محذرين من ان العواقب ستكون وخيمة على مرتكبيه وعلى تاورغاء ونسيجها الاجتماعي ” .

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