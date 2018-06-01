مقتل أكثر من 12 مهاجر غير شرعي الأسبوع الماضي في ليبيا أثناء محاولتهم الفرار من المهربين

وقالت مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة في بيان لها اليوم، إن المهربين في ليبيا قتلوا، وفقا لتقارير، أكثر من 12 شخصًا وجرحوا العديد بعد أن حاول نحو 200 إرتيري وإثيوبي وصومالي محتجزين، الفرار، مضيفة أن القتلى سقطوا بالرصاص.

وذكر بيان المفوضية الذي نشرته بعثة الامم المتحدة للدعم في ليبيا أن الناجين تحدثوا عن تعذيب واستغلال على أيدي المهربين، والبعض محتجز منذ ما يصل إلى ثلاث سنوات.

وبيّنت المفوضية أن هذه الحادثة التي وصفتها بالدامية تظهر مرة أخرى التحدي الهائل المتمثل بحماية اللاجئين في ليبيا حيث يقع العديد من الأشخاص الفارين من الحرب والاضطهاد، فريسة لشبكات إجرامية.

وكانت منظمة بلا حدود قالت في مايو الماضي إن أكثر من 100 مهاجر غير شرعي تعرضوا، لإطلاق نار أثناء محاولتهم الفرار من المهربين الذين يحتجزونهم غرب بني وليد، فقتل عدد منهم، وجرح 25 آخرين نقلوا إلى المستشفى العام في المدينة.

وأوضحت المنظمة، في بيان لها، أن الناجين قالوا إن 15 شخصا على الأقل لقوا حتفهم، وإن نحو 40 شخصا آخرين “معظمهم من النساء” تُركوا وراءهم، مشيرة إلى أن بعض الناجين أفادوا بأنهم احتجزوا مدة تصل إلى 3 سنوات، بحسب المنظمة.

وبيّنت المنظمة أن الناجين، ومعظمهم مراهقون من إريتريا وإثيوبيا والصومال، كانوا يحاولون طلب اللجوء في أوروبا، موضحين أنهم كانوا محتجزين عند المتاجرين بالبشر الذين باعوهم عدة مرات بين منطقتي بني وليد ونسمة، وفق المنظمة.

وتعد بني وليد نقطة عبور للمهاجرين الساعين للوصول إلى أوروبا بحرًا من سواحل الشمال الليبي، وفق ما أورد التقرير الأممي.

ومدينة بني وليد تبعد 145 كيلومترًا جنوب من طرابلس، وباتت مركزًا رئيسيًا لتهريب المهاجرين الذين يصلون من دول أفريقيا جنوب الصحراء في محاولة للوصول إلى الساحل الليبي على البحر المتوسط.

وتفاقمت قضية الهجرة غير الشرعية منذ 2011، إذ يستغل المهربون الفوضى التي تسود ليبيا لنقل عشرات الآلاف من المهاجرين سنويا باتجاه أوروبا، فيما يشكو الأوروبيون باستمرار من تفاقم الأزمة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع ليبيا الخبر