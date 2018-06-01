التوصل لمسودة نهائية لميثاق صلح بين تاورغاء ومصراتة

تم مساء اليوم الجمعة، التوصل إلى مسودة نهائية لميثاق صلح بين مدينتي مصراتة وتاورغاء، حيث من المقرر أن يتم التوقيع عليها يوم الأحد المقبل. ونص الميثاق على ضرورة العمل من الطرفين على طي صفحة الماضي، وتحقيق التعايش السلمي وحسن الجوار، وحفظ السلم الأهلي والمجتمعي والأمن والاستقرار، وإعلاء شأن الدولة ومؤسساتها واحتكارها دون غيرها لشؤون السيادة وحفظ الأمن.

وأوضح نص الميثاق أن الهدف هو تحقيق مقاصد الشرعية المتمثلة في حفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمال من خلال رفع النزاع وقطع سبل الخصومات، على أن يكون القضاء الليبي دون غيره هو المختص بنظر كافة المنازعات التي حدثت أو قد تحدث في المستقبل، مؤكدا على أن الأفعال والجرائم التي ترتكب من بعض الأفراد لا يتم تعميمها، وتحسب على مرتكبيها فهي أفعال شخصية ولا تخل بهذا الميثاق.

كما أشار إلى أن ترتيبات الدخول إلى تاورغاء ستكون عن طريق ضمان الدخول لمن كانوا مقيمين إقامة فعلية اعتيادية بمنطقة تاورغاء قبل 2011 ممن يقرون بما ورد بهذا الميثاق وبنود الاتفاق الموقع بين الطرفين، وتتولى المنطقة العسكرية الوسطى ومديرية أمن مصراتة وضا الترتيبات الأمنية اللازمة لضمان الدخول الأمن، على أن يتم الدخول تدريجيا إلى المواقع التي تحدد في تقارير رسمية من جهات الاختصاص في مجتال البحث عن المفقودين ونزع الألغام.

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