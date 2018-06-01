التواتي يطالب مجلس النواب بإقرار قانون الاستفتاء

وجه عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور خالد التواتي، مناشدة إلى مجلس النواب يطالبه بالوفاء باستحقاقه بإقرار قانون الاستفتاء. وقال التواتي في نص رسالته التي خص بوابة أفريقيا الإخبارية بنسخة منها- “إلى مجلس نواب الشعب الليبي، السيد /رئيس مجلس النواب، السادة المحترمون أعضاء مجلس النواب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في البداية، أريد أن اسجل كامل تقديري واحترامي لإرادة الشعب في انتخابكم لتولي وظيفة من وظائف السلطة الحاكمة وهي التشريع في المرحلة الانتقالية الحالية كما اسجل تقديري لمجهوداتكم في السعي نحو إيجاد أرضية صالحة لتحقيق الاستقرار في البلاد كما نقدر ونحترم كل المساعي التي تبذلونها لأجل لم شمل الليبيين على كلمة سواء وإرساء دولة القانون والعدالة، وفيما يتعلق بالعملية الدستورية: أولا أن الهيئة هي سلطة تأسيسية منتخبة من الشعب الليبي مصدر السلطات اناط بها الشعب مهمة اعداد القواعد الأساسية لبناء دولة ليبيا الجديدة، وهي أنجزت مهمتها باقتدار بعد عناء كبير مرة به منذ بداية عملها في 12/4/2014م حتى توصلت في 29/7/2017م بمعجزة الي توافق بين 43 عضو من اصل 44 عضو من الحضور بجلسة التصويت 11عضو من المنطقة الانتخابية برقة و17 عضو من المنطقة الانتخابية فزان و15 عضومن المنطقة الانتخابية طرابلس، ثانيا : احترمت الهيئة التاسيسية مجلس النواب واخطرته بانتهائها من اعداد مشروع الدستور وسرعة تمكين الشعب من الاستفتاء على مشروع الدستور الذي ينتظره الشعب بفارغ الصبر للانتهاء من المراحل الانتقالية والدخول الى المرحلة الدائمة ومن ثم البناء المؤسسي للدولة ، تم الطعن على قرار الهيئة التاسيسية والقضاء قال كلمته بتاريخ 14/2/2018م بعدم اختصاص القضاء الإداري بنظر اعمال الهيئة، ثالثا: نحترم مجلس النواب كما نحترم كافة الاجسام ونؤكد باننا على مسافة واحدة من جميع أبناء الشعب الليبي دون تمييز كما نؤكد بان الهيئة اعدت مشروع دستور يظمن حقوق الكل وجاء بعد دراسة جميع المقترحات المقدمة من أطياف الشعب الليبي، وبالرغم من أن الإعلان الدستوري يقتضي طرح المشروع للاستفاء مباشرة ولم يشير الى وجوبه بقانون إلا ان الهيئة اقترحت اخطار مجلس النواب لتمكين الشعب من الاستفتاء تأسيسا على ان مجلس النواب هو الجهة المعنية بإقرار القوانين”. وأضاف “نحن نعلم جيدا مدى الصعوبات التي يعانيها المجلس كما نعلم صعوبة التوافق وصعوبة الحصول على النصاب إلا اننا نهيب بمجلس النواب أن يفي باستحقاقه بإقرار قانون الاستفتاء الذي يحتاج الى اغلبية مطلقة من الحاضرين، واذا تعذر على المجلس إقرار قانون الاستفتاء نهيب به بأن يتخذ قرار شجاع وحاسم ومفصلي في تاريخ بناء ليبية الحديثة بأن يعلن عدم قدرته على إقرار قانون الاستفتاء لعدم التوافق بين أعضائه لفسح المجال امام الهيئة التأسيسية والمفوضية العليا للانتخابات من استكمال التأسيسي خاصة ان القواعد الأساسية واضحة بالإعلان الدستوري وهي الاستفتاء بنعم او المسار لا وبأغلبية الثلثين من الأصوات الصحيحة من المقترعين”.

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