المتوسط

نشرت الغرفة الأمنية المشتركة الخليج قواتها داخل مدينة اجدابيا، وذلك تطبيقا لتعليمات رئيس الغرفة العميد خليفة امراجع.

وأوضح الحساب الرسمي، لمنطقة الخليج العسكرية، عبر فيس بوك، أن نقاط التفتيش تقوم بإزالة الزجاج المعتم، وذلك من أجل حفظ الأمن داخل المدينة.

وتقوم نقاط الفتيش والدوريات بعملها داخل المدينة لساعات متأخرة من الليل حيث شملت هذه الدوريات ونقاط التفتيش؛ جزيرة الدوران (جزيرة الفاتح سابقا) ومفترق شارع طرابلس ومفترق شارع انتلاث ومفترق مدرسة طارق بن زياد ومفترق جزيرة الحي الصناعي وبعض الدوريات داخل المدينة.

يذكر أن رئيس الغرفة الأمنية المشتركة الخليج ومنسق عام الغرفة قد عقدا اجتماعًا بعمداء بلديات منطقة الخليج اجدابيا والبريقة وسلطان زويتينة وانتلات البيضان ومرادة زلة وجالو وأوجلة، من أجل وضع خطة أمنية محكمة والتنسيق المتبادل بين الغرفة وعمداء البلديات ومناقشة المشاكل والعراقيل التي تواجه البلديات داخل نطاق منطقة الخليج.

The post الغرفة الأمنية لمنطقة الخليج العسكرية تنشر قواتها داخل اجدابيا appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية