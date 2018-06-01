اتفاق رباعي لتأمين حدود الجنوب

وقعت ليبيا اتفاقاً رباعيا، مع كل من السودان والنيجر وتشاد، لضبط وتأمين حدود ليبيا الجنوبية، إذ وقع الاتفاق وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد الطاهر سيالة في العاصمة التشادية أنجامينا.

وينص الاتفاق على تعزيز التعاون في مجال أمن ومراقبة الحدود المشتركة، حيث تعاني الحدود الجنوبية من انتشار التهريب وخطر تسلل الإرهابيين عبرها.

وقال سيالة عقب الاجتماع إن “ليبيا مصرة على ضع إمكانياتها و خبراتها و إرادتها السياسية و الشعبية في دعم الجهود المشتركة لدعم التعاون في مجال أمن ومراقبة الحدود المشتركة لتحقيق السلام والأمن وحسن الجوار”.

وأكد الوزير على أن الاتفاقية تثري العلاقات بين الدول، لدعم الجهود في مكافحة الإرهاب والتهريب والجريمة المنظمة عبر الحدود فضلا عن الهجرة غير القانونية وتهريب السلاح والمحروقات.

وأمر رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج منذ قرابة أسبوعين بتشكيل قوة عسكرية تتوجه إلى الجنوب تتكون من كتائب من كل منطقة عسكرية.

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