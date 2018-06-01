الشحومي يؤكد ضرورة إيجاد قاعدة ثابتة للإصلاح الاقتصادي

أكد الخبير المالي، ورئيس سوق الأوراق المالية الليبي السابق، سليمان الشحومي، على ضرورة إيجاد قاعدة ثابتة للإصلاح الاقتصادي عبر توحيد الادارة السياسية في البلاد بانتخابات تشريعية ورئاسية.

وقال الشحومي، في تصريح خاص لـ”بوابة أفريقيا الإخبارية”، “لا تضربوا مواعيد للاصلاح الاقتصادي، ففاقد الشي لا يعطيه، ولا يمكن إن يكون هناك الإصلاح الاقتصادي حقيقي بين عشية وضحاها ولا يمكن بعد هذا الفساد المستشري والذي يتغذي علي ميزانية الحكومات وعلي اعتمادات البنك المركزي ومع وجود أطراف تغولت وسيطرت علي منابع الاموال في البلاد، فاذا أردنا فعلا أن نبدأ بالإصلاح الاقتصادي علينا أن نرسم الطريق لذلك الإصلاح المنشود، علينا أن نعيد ترميم إدارة البنك المركزي وعلينا أن نعيد بناء إطار ينظم المنظومة المالية العامة في الدولة الليبية ويضمن الشفافية والعدلة”.

وأكد الشحومي، أن كل ذلك يبدأ عندما يقرر الشعب الليبي أن يسير نحو إيجاد قاعدة ثابتة للإصلاح الاقتصادي عبر توحيد الادارة السياسية في البلاد بانتخابات تشريعية ورئاسية تصنع سلطة يمكنها أن ترسم الطريق السليم لإنجاز الإصلاح الاقتصادي، هذا الإصلاح الذي يبحث عنه المواطن ليعيش بكرامة علي أرضه.

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