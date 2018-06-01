الفنانة حميدة صقر توجه هذا الخطاب للحكومة الليبية

وجهت الفنانة العالمية الليبية حميدة صقر، نداء إستغاثة إلى الحكومة الليبية مطالبة إياها بالعمل على تثقيف المجتمع باعتباره المخرج الوحيد للأزمة في البلاد.

وقالت صقر في نص خطابها، الذي نشرته عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي تحت عنوان “تساؤلات”: “هل لوزارة الثقافة نصيب من الحكومة الليبية للاهتمام بها وبأنشطتها ودعمها ماديا لتحريك عجلة الثقافة والاشادة بثقافتنا للعالم في وقت يرغب العديد من أعداء الوطن في محو هويتنا بإضافة ثقافات دخيلة علينا لا تمت لنا بصله، ومسح وتدمير آثارنا”، مؤكدا أن التهميش للثقافة في الوقت الحالي ليس في صالح الوطن”.

وأضافت “نظرة السياسيين إلى وزارة الثقافة على أنها لا تحقق مردود اقتصادي سريع، واعتبارها من الكماليات وأنه يمكن الاستغناء عنها، أو تقديم الشأن السياسي والشأن الاقتصادي عليها في ترتيب الأولويات، لمن أكبر الأخطاء في حق الوطن”، قائلا “أوجه لحضراتكم ايها السادة المحترمين هذا الخطاب فهذا أمر بالغ الخطورة، لنأخذ العبرة من دول سبقتنا في حلحلة أزمتها فقد كان الحل الانسب والامثل هو تثقيف المجتمع فكانت النتائج مجزية في تحقيق تقدمها ونهضتها، جربوا أن تسلطو الضوء على هذا الجانب المهم باعتبارها المخرج الوحيد من الأزمة، حقيقة أنه لايمكننا إنكار الأشياء التي تحققت بفضل وزارة الثقافة في وقت يصعب جدا تحقيق فيه شيء لصالح الوطن ولا يمكننا نكران الانشطة التي قامت بها واسترداد حقوق الوطن للوطن وتقديم الحلول المثلى ومحاولة المساهمة بالارتقاء بالثقافة بالداخل والخارج، ولكن تجد الإهمال والرفض وعدم المبالاة من الأطراف التى لا تعطي اهتمام لهذا الجانب كما ذكرنا سابقا، مما يكون السبب الأول والأخير لمن يساهم بتأخير تقدم البلاد وجرها إلى الوراء نظرا لمعتقداته وأولوياته التي من والمؤكد أنها خاطئة 100%”.

واختتمت صقر تدوينتها مؤكده أن “ثقافة ليبيا هي التي ستحقق تقدم الوطن وسلامته بعقول سليمة نقية، داعية الجميع بعدم المساهمة بالتراجع الى الوراء، والسعى نحو التفكير الثقافي قبل أن يكون سياسي، وليسلم الوطن”.

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