رئيسة الحكومة المالطية تستقبل رئيس المؤسسة الليبية للإستثمار

استقبلت رئيسة الحكومة المالطية ماري لويز صباح اليوم الجمعة في مقرها بالقصر الجمهوري رئيس المؤسسة الليبية للآستثمار ومديرها التنفيذي علي محمود.

وأكّدت لويز خلال هذا اللقاء على ترحيبها ودعمها الكامل للمؤسسة الليبية للآستثمار وللحكومة الليبية واستعدادها لتقديم كامل التسهيلات للآستثمارات الليبية بجمهورية مالطا.

وبدوره علي محمود حرص المؤسسة الليبية للاستثمار على “حماية وصون أصولها”، مبديا “ارتياحه عن أداء الاستثمارات الليبية في جمهورية مالطا” وفق تعبيره.

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