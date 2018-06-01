الرئيس التشادي يستقبل سيالة في نجامينا

استقل الرئيس إدريس دبي رئيس جمهورية تشاد الشقيقة مساء أمس الخميس بقصر الرئاسة بالعاصمة أنجامينا وزير الخارجية بحكومة الوفاق الوطني محمد الطاهر سيالة .

وقال المكتب الإعلامي للوزارة أن “اللقاء جاء بعد الاجتماع الذي جمع الرئيس التشادي مع الوفود الرسمية المشاركة في الإجتماع الوزاري حول تعزيز التعاون الأمني ومراقبة الحدود المشتركة بين كل من ليبيا و تشاد و السودان و النيجر المنعقد بانجامينا بعد الاختتام الذي توج بالتوقيع على أتفاق بين الدول الأربع و قدمت الوفود المشاركة للرئيس خلاصة ما دار في الإجتماعات بالإضافة إلى إطلاع الرئيس على الخطوات التالية القادمة”.

و أضاف بيان المكتب أن “الرئيس إدريس دبي خص لقاءه مع الوزير محمد سيالة وزير الخارجية باجتماع على انفراد بقصر الرئاسة تجاوز قرابة الساعة و أبرز ما تناوله الأجتماع الأوضاع في ليبيا”

وشهد اللقاء، وفق المصدر ذاته تباحثا حول “سبل تعزيز مختلف جوانب العلاقات الثنائية بين البلدين و لا سيما التعاون في المجال الأمني و العسكري فضلا عن مناقشة التطورات و المستجدات في المشهد الليبي و مخرجات أجتماع باريس الأخير ، حيث أتفق الجانبان على ضرورة محاربة الإرهاب بحزم و صرامة و التعاون في مواجهة كل المؤامرات و الدسائس التي تستهدف النيل من أمن و أستقرار البلدين”

و أعرب الوزير محمد سيالة للرئيس التشادي عن “اعتزاز ليبيا بما يربطها بتشاد من علاقات استراتيجية متميزة على كافة الأصعدة ، و حرصها على تعزيز مجالات التعاون الثنائي، و مواصلة التنسيق و التشاور المكثف بين الجانبين إزاء مختلف القضايا ذات الأهتمام المشترك” وفق نص البيان.

كما أضاف المصدر ذاته أن الطرفين أكّدا خلال اللقاء على أهمية الإستمرار في التباحث بين الجانبان بشأن الملفات ذات الأهتمام المشترك .

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