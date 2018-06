وفد من جامعة سرت وجهاز «النهر الصناعي» يتفقدان محطة القرضابية

المتوسط

في إطار التعاون المتبادل بين جهاز استثمار مياه النهر الصناعي المنطقة الوسطى وجامعة سرت، قام الدكتور أحمد المحجوب، رئيس جامعة سرت، برفقة المسجل العام بالجامعة، بزيارة إلى محطة القرضابية للأبقار.

وأوضح الحساب الرسمي لجهاز استثمار مياه النهر الصناعي، المنطقة الوسطي، عبر فيس بوك،

أنه اللقاء ضم المهندس مصطفى محمد عبدالجليل، رئيس لجنة الإدارة وعدد من المهندسين بإدارة الإنتاج الحيواني، وإبراهيم امليطان، عضو المجلس البلدي سرت.

وقام الحضور بجولة تفقدية داخل محطة القرضابية للأبقار شملت حظائر تربية الابقار وعنابر تربية العجول والمحلب الالي كما قاموا بجولة داخل مصنع الألبان واطلع الحاضرين على كيفية سير العمل في هذا المرفق وتلقوا شروحات وافية من المهندسين عن الأعمال داخل المحطة.

