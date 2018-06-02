بلدي مصراتة: الأحد المقبل تنطلق مراسم توقيع ميثاق الصلح مع وتاورغاء

قال الناطق باسم مجلس مصراتة البلدي أسامة بادي، الجمعة، أن المدينة ستشهد، الأحد المقبل، مراسم توقيع ميثاق الصلح بين مصراتة وتاورغاء، تمهيدا لعودة الأهالي إلى مدينتهم.

وأضاف بادي، في تصريح للرائد، أن الميثاق يشمل إعلان ترتيبات الدخول، والتأكيد على الاتفاق الموقع بين لجنتي الحوار، وبلدي مصراتة، ومحلي تاورغاء، والمصادق عليه من رئيس المجلس الرئاسي.

وأشار بادي إلى أن مراسم التوقيع سيحضرها عدد من عمداء البلديات، والأعيان، والشخصيات، وعدد من المسؤولين، مضيفا أنهم وجّهوا دعوة إلى رئيس بعثة الأمم المتحدة لحضور التوقيع.

ودعا الناطق باسم مجلس مصراتة كافة المكونات، والمنظمات المحلية والدولية، إلى دعم هذا الميثاق؛ ليكون خطوة على طريق المصالحة الوطنية الشاملة، و”لبنة من لبنات الحوار المحلي الناجح”، وفق بادي.

يذكر أن نازحي تاورغاء يقيمون بمنطقة قرارة القطف منذ مطلع فبراير المنصرم بعد تعرقل جهود عودنهم إلى ديارهم .

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