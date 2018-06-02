الولايات المتحدة: قدمنا منذ 2011 نحو 635 مليون دولار لدعم ليبيا.

أكدت القائم بأعمال السفارة الولايات المتحدة ستيفاني ويليامز، أن الشراكة بين بلادها وليبيا متينة ومتجذرة بالالتزام المتبادل لتعزيز المصالحة السياسية بالشراكة مع الأمم المتحدة.

وأضافت السفيرة ويليامز، في مؤتمر صحفي، الخميس مع وكيل وزارة الخارجية لطفي المغربي أن زيارتها وقائد “أفريكوم” الجنرال توماس والدهاوزر، إلى طرابلس تمثل “تقوية حقيقية للعلاقة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة وليبيا” وفق قولها.

وذكرت ويليامز، بحسب المكتب الإعلامي لحكومة الوفاق، أن الولايات المتحدة زادت من المساعدات الثنائية لليبيا؛ لتحسين أمن المطارات، وأمن الحدود، والشرطة وإدارة السجون، وبناء القدرات الليبية في مجال إزالة الألغام، موضحة أن بلادها قدمت منذ 2011 نحو 635 مليون دولار لدعم ليبيا.

يذكر أن القائم بأعمال السفارة الأمريكية ستيفاني ويليامز، وقائد “أفريكوم” الجنرال توماس والدهاوزر عقدا اجتماعات مع قيادات عسكرية ليبية، الأربعاء، ناقشت الجانبين العسكري والامني وسبل الدعم لمكافحة الارهاب، وأمن الحدود، وخفر السواحل، والحرس الرئاسي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من شبكة الرائد الاعلامية