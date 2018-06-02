إيطاليا: حكم شعبوي في قلب الاتحاد الأوروبي

أسبوع في العالم يتناول الأزمة الحكومية في إيطاليا بعد انسحاب جوزيبي كونتي وكوتاريلي الذي تخلى عن التكليف، فعاد كونتي واقترح تشكيلة جديدة للحكومة.

وأزمة حكومية أخرى في تونس، بعد أن صعد رئيس الحكومة يوسف الشاهد ليتنقد المدير التنفيذي لنداء تونس حافظ قائد السبسي.

ختاما بالملف الليبي والاجتماع الذي احتضنه قصر الإيليزيه والخطوات التي ستلي هذا الاجتماع على الأرض في ليبيا. يناقش هذه الملفات: الصحفية فابيولا بدوي وهدى إبراهيم، صحفية في إذاعة فرنسا الدولية ونزار الجليدي، صحفي ومدير موقع “صوت الضفتين”.

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