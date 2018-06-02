حملة تطوعية لتنظيف بنغازي

أطلق عميد بلدية بنغازي المستشار عبد الرحمن العبار حملة تطوعية لإزالة القمامة في جميع مناطق البلدية.

وجاءت الحملة بعد اجتماع للعبار مع شركات النظافة، دار في ديوان البلدية الخميس الماضي.

واستمرت الحملة خلال يوم الجمعة، في وقت أكد فيه عدد من أصحاب شركات النظافة تواصل الحملة إلى حين اكتمال تنظيف البلدية بالكامل.

وناشدت البلدية السكان رمي القمامة في الأماكن المخصصة لها، لتسهيل حركة الشركات، وعدم تكدس القمامة.

وتعاني مدينة بنغازي من تكدس القمامة في مناطق عديدة، فيما تحاول البلدية القضاء على الظاهرة التي تشكل خطراً بيئياً وصحيا على السكان.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية