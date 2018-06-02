إيطاليا: ندعو إلى ضبط النفس وحماية المدنيين في درنة

دعت إيطاليا، الجمعة، إلى التهدئة واتخاذ أقصى درجات ضبط النفس بشكل عاجل تجاه ما وصفته “النزاع في درنة”.

وقالت السفارة الإيطالية، على حسابها بتويتر، إنها تضم صوتها إلى النداء العاجل الذي أطلقته بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، لحماية المدنيين في درنة، والتهدئة، وضبط النفس.

وقالت السفارة إن بلادها على استعداد لتقديم المساعدات الإنسانية عند ضمان توفير ممر إنساني آمن من قبل من سمّتهم “الأطراف المعنية”.

يذكر أن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ناشدت جميع “أطراف النزاع” في مدينة درنة ضبط النفس، وضمان اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية المدنيين، والالتزام بالقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

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