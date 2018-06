“العبار” يشن حملة لتنظيف شوارع بنغازي من القمامة

المتوسط:

شن عميد بلدية بنغازي، المستشار عبد الرحمن العبار، حملة لتنظيف القمامة من شوارع ومناطق البلدية.

ومن جهتها، أوضحت بلدية بنغازي، أن عدد من أصحاب شركات النظافة أكدوا استمرار الحملة إلى حين اكتمال تنظيف البلدية بالكامل.

وطالبت البلدية، عبر صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك، أهالي المدينة بعدم إلقاء القمامة في الشوارع لتسهيل حركة الشركات وعدم تكدس المخلفات.

ويشار إلى أن الحملة جاءت بعد اجتماع العبار مع شركات النظافة، أمس في ديوان البلدية لبحث آليات تنظيف المدينة.

وتعاني مدينة بنغازي من تكدس القمامة في مناطق عديدة، فيما تحاول البلدية القضاء على الظاهرة التي تشكل خطراً بيئياً وصحيا على السكان.

