بلدية مصراتة تعلن موعد توقيع إتفاق الصلح مع تاورغاء

ليبيا – اكد الناطق باسم المجلس البلدي مصراتة ، أسامة بادي ، بأن المدينة ستشهد غداً الأحد مراسم توقيع ميثاق الصلح بين مصراتة وتاورغاء .

وفى بيان تلقت المرصد نسخة عنه ، قال بادي ان التوقيع سيشمل إعلان ترتيبات دخول التاورغيين الى مدينتهم والتأكيد على ما تم التوصل إليه من اتفاق موقع بين لجنتي الحوار وبلدي مصراتة ومحلي تاورغاء .

وأضاف بأن الاتفاق مصادق عليه من رئيس المجلس الرئاسي، وسيحضر مراسم التوقيع عدد وصفه بالكبير من عمداء البلديات، ومجالس الأعيان، والحكماء، ومشائخ القبائل من كل ربوع ليبيا .

واشار بادي الى ان مراسم التوقيع ستشهد حضور عدد من المسؤولين والشخصيات، كما وجهت الدعوة لرئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ، غسان سلامة للحضور.

ودعا المتحدث باسم بلدية مصراتة الدعوة لكافة المكونات، والفاعليات، والمنظمات المحلية والدولية، إلى دعم هذا الميثاق، ليكون خطوة على طريق المصالحة الوطنية الشاملة، ولبنة من لبنات الحوار الليبي الليبي الناجح ، وذلك وفق تعبيره .

وفى ذات السياق ، أعرب أعيان ومشائخ مدينة تاورغاء ، الجمعة ، عن رفضهم للميثاق محذرين من التحركات التي وصفوها بالمشبوهة من قبل بعض أبناء مدينتهم التي قالوا ان من حق اهلها العودة لها دون قيد أو شرط.

وفى بيان مصور تلقت المرصد نسخة منه حمل الاعيان والمشائخ بعض أبناء المدينة المسؤولية في حال جرى التوقيع على مسودة ميثاق الصلح معتبرينه ميثاق مذل لهم كما اعتبروا هؤلاء وعلى رأسهم المجلس المحلي برئاسة عبدالرحمن الشكشاك مجموعة خارجة عن رأي ابناء تاورغاء .

وتلى البيان عدد من المشائخ بحضور مكونات المجتمع المدني وشرائح مختلفة من المدينة وذلك خلال اجتماع عقدوه عقب صلاة اليوم الجمعة بمخيم الفلاح فى طرابلس مؤكدين رفع الغطاء الاجتماعي عن أي شخص يوقع على الميثاق مهما كانت صفته.

المرصد – متابعات

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