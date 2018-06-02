إيطاليا : نطالب بتهدئة النزاع فى درنة وحماية المدنيين

‏ليبيا – قالت إيطاليا انها تضم صوتها إلى نداء ⁦‪بعثة الامم المتحدة للدعم فى ليبيا الذي أصدرته الاخيرة امس بشأن الاوضاع فى درنة .

وفى تغريدة عبر حسابها الرسمي على تويتر ، قالت السفارة الايطالية بطرابلس فى وقت متأخر من مساء الجمعة ان ايطاليا تضم صوتها للنداء العاجل الصادر عن البعثة الاممية .

ودعت السفارة للممارسة أقصى درجات ضبط النفس في ⁧‫درنة‬⁩، وتهدئة ماوصفته بالنزاع هناك وحماية المدنيين ، وفقاً لذات التغريدة .

وختمت السفارة تغريدتها بالقول ” : نحن متأهبين لتقديم المساعدة الإنسانية الملحة حالما يتم ضمان توفير ممر إنساني آمن من قبل الأطراف المعنية ” .

وكانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا قد دعت الجمعة ، فى بيان ، جميع من وصفتهم بأطراف النزاع في درنة ممارسة أقصى درجات ضبط النفس وضمان اتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة لحماية المدنيين.

وذكرت البعثة جميع ” الأطراف ” بالتزاماتهم التي قالت ان القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان يفرضها عليهم في ضمان حماية المدنيين وكفالة دخول المساعدات الإنسانية دون أية عوائق وتيسير الخروج الآمن للمدنيين الراغبين بمغادرة المدينة.

المرصد – متابعات

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية