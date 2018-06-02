البيضاء | المركزي يعلن عن 9 مصارف سيوزع من خلالها سيولة نقدية منذ الثلاثاء القادم

ليبيا – أكد مصرف ليبيا المركزي بالبيضاء عن توزيع ثمانية وأربعين مليون دينار على فروع المصارف التجارية بالنطاق الإداري المنطقة الشرقية بمناسبة قرب حلول عيد الفطر .

وفي بيان له، قال المصرف أن التوزيع على المصارف سيكون يومي الأحد والاثنين القادمين، ليكون الصرف للمواطنين اعتبارا من يوم الثلاثاء 5 يونيو الجاري وحسب ظروف النقل للفروع.

واضاف مركزي البيضاء أن المصارف التي سيتم توزيع السيولة عليها هي مصرف الجمهورية ومصرف الوحدة، ومصرف التجاري الوطني ، ومصرف شمال افريقيا.

كما سيتم توزيع السيولة على مصرف الصحارى، ومصرف التجارة والتنمية، ومصرف المتوسط ، ومصرف الإجماع العربي، ومصرف الزراعي.

المرصد – متابعات

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