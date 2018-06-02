بلدي مصراتة يعلن الأحد القادم موعدا لتوقيع ميثاق الصلح مع تاورغاء

قال المتحدّث باسم المجلس البلدي مصراتة أسامة بادي إن مدينة مصراتة ستشهد يوم الأحد القادم مراسم توقيع ميثاق الصلح بين مصراتة وتاورغاء، وإعلان ترتيبات الدخول.

وأوضح بادي في تصريح للصحفيين، أنه سيتم التأكيد على ما تم التوصل إليه من اتفاق موقع بين لجنتي الحوار وبلدي مصراتة ومحلي تاورغاء، والمصادق عليه من رئيس المجلس الرئاسي.

وذكر المتحدث أنه سيحضر مراسم التوقيع عدد كبير من عمداء البلديات، ومجالس الأعيان، والحكماء، ومشائخ القبائل من كل ربوع ليبيا، وكذلك عدد من المسؤولين والشخصيات.

وأضاف بادي أن المجلس البلدي مصراتة وجّه الدعوة لرئيس بعثة الأمم المتحدة للحضور؛ ولكافة المكونات، والفاعليات، والمنظمات المحلية والدولية، لدعم هذا الميثاق، ليكون خطوة على طريق المصالحة الوطنية الشاملة، ولبنة من لبنات الحوار الليبي،الليبي الناجح.

وأعلن مجلس الحكماء والشورى لمدينة تاورغاء الخميس الماضي رفضه لما جاء في المسودة النهائية لميثاق الصلح بين تاورغاء ومصراتة.

وأضاف المجلس في بيان له، تلقى موقع ليبيا الخبر نسخة منه، أنه يرفض المسودة بشكلها الحالي معتبرا أنها لا ترتقي إلى المبادئ والأسس المتعارف عليها في مواثيق الصلح الاجتماعي، بحسب البيان.

وأشار البيان إلى عدم رفضهم الصلح والتعايش السلمي وحسن الجوار بين المدينتين، مطالبين الجهات المعنية بالتدخل بشأن إنهاء معاناة أهل تاورغاء والتأسيس لمصالحة شاملة في ربوع ليبيا.

ومنذ مطلع شهر فبراير الماضي لا تزال عشرات العائلات من نازحي تاورغاء عالقة في منطقة قرارة القطف بالقرب من مدينة تاورغاء ينتظرون ساعة عودتهم إلى مدينتهم في ظل ظروف إنسانية صعبة.

ويُواجه اتفاق المصالحة بين مصراتة وتاورغاء عراقيل كبيرة بعدما تعثر وصول عشرات العائلات من نازحي تاورغاء إلى بلدتهم؛ بسبب مطالبة جهات من مصراتة بتأجيل عودة الأهالي حتى الوصول إلى معالجة موضوعية واقعية عادلة لهذا الملف بالغ الحساسية.

الجدير بالذكر أن البدء في عودة الأهالي ووقوفهم في منطقة قرارة القطف يأتي بعد نحو سبعة عشر شهرًا من إعلان رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، عن اتفاق مصالحة بين ممثلين عن مجلسي بلدي مصراتة ومحلي تاورغاء بتونس في الحادي والثلاثين من أغسطس 2016 برعاية أممية.

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