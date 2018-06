المعهد العالي للعلوم يختتم مسابقة الأمل الرمضانية بسرت

المتوسط:

اختتم المعهد العالي للعلوم والتقنية، مساء أمس الجمعة، مسابقة دوري الأمل الرمضانية الثقافية الاجتماعية الرياضية الذي نظمه اتحاد طلبة المعهد بدعم من الإدارة.

وكرمت إدارة المعهد في اختتام المسابقة، مجموعة من الذين بذلوا الجهد والعرق ﻹنجاح سير العملية التعليمة بمدينة سرت، كما تم تكريم كل من ساهم في دعم وتشجيع عودة الحياة العلمية و التعليمية بالمؤسسات التقنية والفنية بالمدينة.

وأوضحت الإدارة عبر صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك، أن من يستحق التكريم هم عضوي المجلس البلدي سرت “ابراهيم مليطان وصالح عيادة” ومدير مكتب الثقافة سرت “علاء فكرون” ومدير راديو سرت الثقافي ” ايمن الدوكالي ” بالإضافة إلى مدير ثانوية عقبة بن نافع ” مختار الكاسح ” ومدير مديرية امن سرت ” الصديق بن سعود”.

وشمل التكريم أيضًاكل من ساهم في إنجاح المسابقة الثقافية الإجتماعية الرياضية من وسائل إعلام وجهات عامة وخاصة وذلك تشجيعا وعرفانا لما قدموه من أعمال.

