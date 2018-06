“ثقافة مصراتة” يطلق الجلسة الثانية من صالونه الرمضاني

المتوسط:

نظّم مكتب الهيئة العامة للثقافة مصراتة، بالتعاون مع راديو ليبيا الثقافي، الجلسة الثانية من صالونه الثقافي الرمضاني، مساء أمس في قاعة الشهداء بمصراتة، تحت عنوان « مواهب الأطفال الفنية والأدبية والثقافية والاهتمام بها وتنميتها».

وحضر الصالون الثقافي مدير مكتب الهيئة العامة للثقافة مصراتة انور التير، وعدد من المثقفين والإعلاميين و والأكاديميين المهتمين بموضوع الصالون.

وتناول الصالون أهمية تنمية روح الإبداع لدى الأطفال وبناء ثقة الأطفال بنفسهم وإعدادهم بشكل جيد للنهوض بالوطن، كما تم مناقشة كيفية الاهتمام بإبداع الأطفال لضرورته في بناء الأجيال والمستقبل وعن إقامة المهرجانات والمسابقات للأطفال لما لها من أهمية في تطوير وبناء شخصية الطفل من خلال التركيز على القيم الوطنية .

وفي الختام تم تقديم عدة مقترحات لتنمية الجانب الإبداعي للأطفال، من بينها إنشاء مسرح خاص بالطفل في مدينة مصراتة بالتعاون بين الهيئة العامة للثقافة ووزارة التعليم لتنمية مواهب للأطفال.

