إيطاليا تعلن استعدادها لتقديم مساعدات إنسانية لأهالي درنة

أعلنت السفارة الإيطالية، استعداد بلادها لتقديم المساعدات الإنسانية لأهالي درنة، مشترطة توفير ممر إنساني آمن من قبل الأطراف المعنية.

ودعت السفارة، عبر تغريدة على تويتر، مساء أمس الجمعة،إلى تهدئة الأوضاع واتخاذ أقصى درجات ضبط النفس تجاه الاشتباكات في مدينة درنة.

وأكدت أنها تضم صوتها إلى بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، لحماية المدنيين في درنة، والتهدئة، وضبط النفس.

يذكر أن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ناشدت جميع “أطراف النزاع” في مدينة درنة ضبط النفس، وضمان اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية المدنيين، والالتزام بالقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

