شرطة البيضان تضبط مواد غذائية فاسدة قادمة من منفذ إمساعد

نجحت شرطة البيضان، في ضبط شاحنة محملة بمواد غذائية فاسدة، قادمة من منفذ أمساعد.

وأوضحت الشرطة، عبر صفحتها على فيسبوك، أن الشاحنة لم تمر الحضيرة الجمركية بالمنفذ بعد أن قام سائقها بدفع رشوة لدخولها دون تفتيش.

وأضافت الشرطة أنه تم التحقيق مع السائق الذ أكد أنه دفع رشوة قدرها 60 دينار ليبي لمرور الشحنة دون تفتيشها في منفذ أمساعد.

وأكدت إحالت السائق للجهات الضبطية والمواد المحملة في شاحنته إلى إدارة الدعم والدوريات بالمنطقة الوسطة التابعة للحرس البلدي.

