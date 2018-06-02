عناصر إرهابية مسلحة تهاجم بوابة القنان جنوبي مدينة أجدابيا

ليبيا – هاجمت عناصر مسلحة إرهابية بوابة القنان جنوبي مدينة أجدابيا على تمام الساعة 4 من فجر اليوم السبت .

وقال مصدر أمني لصحيفة المرصد ان قوات الجيش والأمن تشتبك مع المجموعة المهاجمة على أطراف منطقة القنان الواقعة جنوب اجدابيا بـ 35 كيلومتر.

وأضاف المصدر بأن المجموعة المهاجمة تسببت فى أضرار مادية بالبوابة التي تتمركز بها عناصر أمنية تابعة لمديرية أمن اجدابيا مرجحاً وقوع خسائر بشرية .

ورجح بأن تكون المجموعة تابعة لما يسمى بسرايا الدفاع عن بنغازي أو تنظيم داعش مشيراً الى ان هوية المجموعة لم تتضح بعد فى الوقت الذي لازال الاشتباك معها جاريا .

المرصد – خاص

يتبع ..

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