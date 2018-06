المتوسط:

طالب مدير إدارة الاستثمار بالهيئة العامة للسينما والمسرح إياد جمال، الحكومة بإعادة الحياة إلى الشاشة الكبيرة، موضحًا أن دور السينما الليبية في حاجة للدعم والصيانة ومعالجة وتطوير صالات العرض.

وأوضح “جمال”، في تصريحات لوكالة أسوشيتد برس، أنه تم افتتاح اولى صالات عرض في عام 1910 في قوس ماركوس (أوريليوس)، و كان هناك أكثر من 80 دار سينما في ليبيا، وكانت من بين البلدان الرائدة والمتقدمة في إنتاج الأفلام وتشغيل المسارح.

وأضاف مدير إدارة الاستثمار، أنه بحلول عام 1970، تم إغلاق دور السينما، موضحًا أنها بحاجة إلى صيانة، وبعضها يحتاج إلى معدات، والبعض يحتاج إلى التكنولوجيا.

The post “العامة للمسرح” تطالب الحكومة بإعادة إحياء السينما الليبية appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية