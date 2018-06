«العربية لحقوق الإنسان»: عمليات الإخفاء القسري في ليبيا أصبحت أسبوعية

المتوسط:

أكد الأمين العام ‏للمنظمة العربية لحقوق الإنسان في ليبيا، عبد المنعم الحر، أن عمليات الخطف والإخفاء القسري في ليبيا أصبحت أسبوعية، موضحًا أن كل الليبين أصبحوا مستهدفين في ظل غياب القانون.

وأضاف “الحر”، في تصريحات صحفية لجريدة «الشرق الأوسط»، أنه في ظل غياب القانون وعجز النيابة العامة على ملاحقة الجناة، ستستمر الجماعات الخارجة عن القانون في الإزدهار والنمو طالما يفلتون من العقاب.

وجدير الذكر أن عمليات الخطف والإخفاء القسري أصبحت منتشرة بكثرة في ليبيا وكان أخرهم خطف محمد أبو عجيلة، الناشط الليبي مؤسس حراك «صوت الشعب».

