الشكري يوجه إخطاراً نهائياً لرئيس مجلس إدارة "القابضة للاتصالات"

أصدر رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني قراراً يقضي بتكليف مراد الشكري برئاسة الجمعية العمومية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات القابضة وادارة اجتماعاتها وما يتعلق بها.

وصدر قرار الثني يوم الخميس الماضي وهو ذات اليوم الذي انعقدت فيه الجمعية العمومية للقابضة بدعوة من هيئة المراقبة بالشركة وحضر افتتاح أعمال الجمعية العمومية نائب رئيس وزراء الحكومة المؤقتة الدكتور عبدالسلام البدري مكلفا من رئيس الوزراء.

وفي حين اتفقت الجمعية العمومية على مخاطبة رئيس القابضة فيصل القرقاب لتحديد موعد لاجتماع الجمعية العمومية للشركة على أن يكون في السابع والعشرين من يونيو الجاري جاء قرار المؤقتة بتكليف الشكري رئيسا للجمعية العمومية.

الشكري وقبل انعقاد اعمال الجمعية العمومية يومي الاربعاء والخميس الماضيين كان وفي صباح الثلاثاء في اجتماع مع رئيس الحكومة المؤقتة وبحضور وكيل عام وزارة الدفاع اللواء يونس فرحات حيث بحث الثني ما يتعلق بالجمعية العمومية للقابضة.

وبناء على تكليفه من رئيس الوزراء كرئيس للجمعية العمومية للقابضة وجه الشكري خطابا الى رئيس مجلس ادارة الشركة فيصل القرقاب بتقرير اجل حتمي لتحديد موعد انعقاد الجمعية العمومية العادي وغير العادي، واشار الخطاب الى ان يكون الخميس السابع من يونيو موعدا للإعلان ويوم السابع والعشرين من ذات الشهر موعدا للاجتماع.

خطاب الشكري استهل بملاحظة وجهها الى القرقاب ذكر فيها تقاعس الاخير في عدم انعقاد الجمعية العمومية، لعامي 2017 و 201، واورد الخطاب رد القرقاب بالتأجيل على عدد من الرسائل تطالب بانعقاد الجمعية العمومية، ما دفع الى مخاطبة هيئة الرقابة للشركة لدعوة الجمعية العمومية للانعقاد.

وجاء في الخطاب ان التأجيل المتكرر لانعقاد الجمعية العمومية هو ما قرر منح القرقاب اجلا حتميا لتحديد موعد انعقاد الجمعية العمومية.

جدول اعمال الاجتماع

وحدد خطاب الشكري الى القرقاب جدول اعمال الجمعية العمومية العادي وغير العادي، حيث شمل العادي استعراض ومناقشة مجلس الادارة وهيئة المراقبة ومراجعة الحسابات بالخارج، المصادقة على القوائم المالية، اختيار مجلس الادارة ورئيس واعضاء هيئة المراقبة وتحديد مكافئاتهم وتعيين مراجع حسابات خارجي، وتضمن جدول الاعمال غير العادي النظر في تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي.

ونوه خطاب الشكري الى انه في حال عدم الامتثال للقرار الصادر عن الجمعية العمومية بشأن دعوة الجمعية العمومية للانعقاد ستتخذ الاجراءات القانونية.

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