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ليبيا… استخدام أمثل سلاح للقتال في الصحراء

تم النشر منذُ 58 دقيقة
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مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
موقع سبوتنيك الروسي
مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي

ويُعتقد أن صواريخ “كورنيت” التي يستخدمها الجيش الليبي الآن تم استيرادها من روسيا خلال حكم معمر القذافي.

ويشير خبراء عسكريون إلى أن “كورنيت” يمكن اعتباره أمثل سلاح في ظروف ليبيا حيث تتيح ظروف المنطقة الصحراوية لـ”كورنيت” أن يضرب الأهداف على أقصى مسافة ممكنة — 5500 متر — حتى أن العدو لا يستطيع أن يدري من أين أتت الضربة.

ويستخدم الجيش الليبي سلاحاً حديثاً روسياً آخر مضادا للدبابات يُعرف باسم “خريزانتيما”.

ووفق صحيفة “روسيسكايا غازيتا” فإن ليبيا حصلت على 4 آليات تحمل قواذف صواريخ “خريزانتيما إس” قبل بدء أحداث الحرب في عام 2011. ووصلت 10 آليات أخرى إلى ليبيا قبل 5 أعوام.

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عن مصدر الخبر

موقع سبوتنيك الروسي

موقع سبوتنيك الروسي

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